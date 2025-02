Deborah Secco sensualiza com look transparente: 'Sem filtro'

Recentemente, Deborah Secco colocou à venda o seu apartamento com vista para o mar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por R$ 9 milhões. O apê tem 400 m2, cinco suítes e três vagas de garagem garantidos.

Deborah morou no apartamento com a filha Maria Flor, de 9 anos, e com o ex-marido Hugo Moura.

Além das cinco suítes e três garagens, a residência também tem uma varanda com churrasqueira, hidromassagem, sala de jantar com cozinha integrada e quartos espaçosos.