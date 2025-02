Davi Brito mostra preparativos para faculdade: 'Prontos para o doutor?'

Davi Brito mostrou aos seguidores seus preparativos para começar as aulas na faculdade.

O que aconteceu

O campeão do BBB 24 gravou um vídeo mostrando os itens que comprou. Ele deixou uma mensagem para os seguidores: "Fala galerinha, tô passando aqui para dizer que a ansiedade já está batendo na porta".

Davi disse que fez as compras do material hoje cedo: "[Para] começar as aulas com o pé direito".