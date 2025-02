Conselhos, confissão, investida e mais: A madrugada de after no BBB

A madrugada pós-show de quarta no BBB 25 foi marcada por uma mistura de diversão, reflexão entre os brothers e tentativa de reaproximação. O after rolou até as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (06) na casa mais vigiada do Brasil.

O que rolou

Aline recebeu conselhos sobre o relacionamento com Diogo Almeida. Thamiris pediu que a amiga de confinamento pensasse melhor sobre a aproximação entre eles. "Avalia", pediu a sister. Thamiris ainda continuou. "Amizade pode ter, mas tem coisas que, se fosse comigo. Dá uma segurada, que tá too much, tá forçado, parece uma outra coisa. É algo que eu não faria", disse.