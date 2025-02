Coelho gigante, divórcio: 5 vezes que o Big Brother fez a dinâmica 'Freeze'

0:00 / 0:00

Já a 4ª edição do Big Brother no país levou o pai e o cachorro de um dos participantes enquanto ele estava "congelado". O brother ouviu os conselhos do pai imóvel, mas com lágrimas correndo pelo rosto.

Big Brother Canadá

Na 5ª edição do reality no país, em 2017, um participante foi surpreendido pela visita de sua mãe acompanhada de seu cachorro durante o "freeze". Ele precisou manter a compostura e não interagiu com os convidados.