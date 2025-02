Campeão do BBB 7, Diego Alemão desabafa sobre vício em drogas

O ex-BBB disse ainda que a situação piorou quando foi vítima de estelionatários. "Fiquei muitos anos nesse fluxo. Mas entrei num ciclo mais pesado quando teve o episódio dos estelionatários em Curitiba. Comecei a ficar paranoico, recebi muita ameaça."

Diego Alemão afirmou que está sóbrio e tocando a vida. "Estou meio triste ainda por conta do meu pai que faleceu há seis meses, mas tô tentando acertar as coisas com minha mãe. Pra ela é difícil, 56 anos de casado. Estou um pouco com ela, mas quero tocar a vida."