Brother explica por que não respeitou dinâmica do 'freeze': 'No banheiro'

Os brothers foram surpreendidos com a dinâmica inédita do "freeze" nesta quinta-feira (6) no BBB 25 (Globo) —mas um deles não respeitou o aviso por um motivo inusitado.

O que aconteceu

Por volta das 12h desta quinta-feira (6), os brothers foram avisados que deveriam "congelar" e não se mexerem mais. Eles então pararam exatamente onde estavam, enquanto Gracyanne entrou de volta à casa.