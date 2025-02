BBB: Após voltar, Gracy chama atenção de Aline por reaproximação com Diogo

Gracyanne: "É muito duro ver uma cena dessas e depois ver outras que não fazem sentido. É muito ruim, porque Aline, você tem que saber quem você é. Você é uma mulher f*da, mano! Eu te conheci há pouco tempo e já te admiro pra caralh*! A sua história, quem você é, as coisas que você fala, como você fala da sua família... Você tem que saber quem você é, mano! Você falou que eu era sua inspiração, e você já é uma inspiração pra mim. Você tem que saber! E eu estou falando no lugar de mulher. Você tem que saber quem você é como mulher e o quanto você é f*da e como merece ser tratada".

Gracyanne: "Eu entendo que isto aqui é um jogo. Mas eu entenderia se o Maike defendesse o Gabriel, se a Eva defendesse a Renata. E, ainda assim, eu entenderia ele [Diogo] defender os Joãos. Mas eu nunca vou entender ele não ter tentado me convencer a botar a Vitória e o Mateus [no Paredão]. Eu já estava com a minha resposta pronta para argumentar, porque eu não ia deixar, mas não falar nada? (...) Então, mano, você tem que saber quem você é! A relação de vocês é de beijo, de carinho, de conversa, de troca. Pelo amor de Deus, onde você está? Olha quem você é! Você merece o melhor!".

Ao final da conversa, Aline foi às lágrimas e agradeceu. "Obrigada por isso. Não vou esquecer isso nunca na minha vida", disse.

