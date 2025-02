BBB 25: Liderança de Maike e Gabriel recebe avaliação negativa do público

Gabriel e Maike receberam a avaliação de sua liderança no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Antes de deixar o Quarto do Líder, a dupla pôde conferir como o público avaliou a liderança deles. Os brothers se sentaram em frente à Central do Líder curiosos, e foram informados que seu período no comando da casa foi classificado como "deu sono".