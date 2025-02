Diego descarta aproximação com brother: 'Dei todas as oportunidades'

O ginasta acredita que com a separação das duplas, pode se aproximar de Maike. "O Maike eu quero ter amizade. Porque eu vejo no Maike um cara que é fã da gente."

Gracyanne concordou. "E ele é mesmo."

Diego continuou. "Que é fã de esporte, que olha com um olhar de admiração. Na mesa, eu falei [pra eles] que eles pensam muito diferente."

