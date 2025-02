Ator de 'Acompanhante Perfeita' foi humilhado por diretor: 'esses pobres'

Lukas Gage, 29, tem feito sucesso em Hollywood com diferentes papéis em importantes produções, como "Sorria 2", "The White Lotus", "Euphoria" e, agora, em "Acompanhante Perfeita", que chega nesta quinta-feira (6) aos cinemas brasileiros. No entanto, nem tudo foram flores na carreira do ator e, em 2020, ele passou por um momento desconcertante durante um teste.

O que aconteceu

Gage se preparava para um teste via videoconferência com o diretor Tristram Shapeero, quando escutou um comentário sobre o seu apartamento. "Esses pobres moram nesses apartamentos minúsculos. Consigo ver a TV dele atrás?", disse Shapeero ("Eu Nunca?" e "Brooklyn Nine-Nine").

O diretor interrompeu o teste que acontecia em agosto de 2020, durante a pandemia de covid-19, e se defendeu. "Eu sei que é um apartamento [lixo], é por isso que [você deveria] me dar esse emprego para que eu possa conseguir um melhor."