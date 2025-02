Animal fofo e emoções fortes: as animações indicadas ao Oscar e onde vê-las

Indicado não só na categoria de melhor animação, mas também como melhor filme internacional, "Flow" é uma animação tocante vinda da Letônia. O filme surpreende por não conter nenhum diálogo e um estilo de animação diferente dos outros concorrentes —uma animação em 3D com código aberto, chamada Blender—, e recebeu aclamação da crítica especializada ao estrear no Festival de Cannes de 2024. O filme estreia no dia 20 de fevereiro nos cinemas brasileiros, e acompanha um gato em busca de refúgio após ter seu lar completamente destruído.

"Memórias de um Caracol" é a primeira animação da lista a utilizar a técnica de stop motion, e se destacou entre os críticos por ser o grande vencedor do Festival de Annecy de 2024. A trama acompanha a pequena Grace, uma garotinha insegura consigo mesma e grande colecionadora de caracóis, que precisa se encontrar para colocar ordem no caos ao seu redor. Por enquanto, o filme segue sem data de estreia para o Brasil.

Sequência de um dos maiores clássicos da Pixar, "Divertida Mente 2" retorna à cabeça da jovem Riley, que agora precisa lidar com novas emoções dentro de si mesma. A produção quebrou inúmeros recordes, desde a maior arrecadação da história da Pixar até se tornar a oitava maior bilheteria do cinema. A animação está disponível no Disney+.

Utilizando a técnica de stop motion consolidada pela Aardman Animation, "Wallace & Gromit: Avengança" marca o retorno dos personagens para o mundo dos longas-metragens. Disponível na Netflix, a famosa dupla precisará enfrentar um novo inimigo, um gnomo inteligente que acaba ganhando vida própria e deixando de obedecer seu criador. O que eles não sabem é que o vilanesco Feathers McGraw está por trás de tudo isso.

Um dos maiores favoritos ao Oscar 2025 ao lado de Flow é, possivelmente, o belíssimo "Robô Selvagem". Dirigido por Chris Sanders, responsável por obras como "Lilo & Stitch" e "Como Treinar o Seu Dragão", o filme acompanha uma robô utilitária que acaba sendo esquecida em uma ilha deserta. Acontece que, após inúmeras desventuras, ela acaba se afeiçoando aos animais locais e criando laços nunca imaginados por seu sistema. A animação da DreamWorks Animation segue em exibição nos cinemas brasileiros.