Antes gênero maldito, terror brasileiro ganha incentivo pra entrar no jogo

O destaque, no entanto, é a série "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente". Na trama, que retrata o início da epidemia de HIV no Brasil, a atriz interpreta uma comissária de bordo que contrabandeia medicamentos do exterior para tratar doentes no país.

"É muito emocionante. Eu, lendo os roteiros, chorava. Assisti aos episódios muito emocionada", contou em entrevista ao Plano Geral desta quarta-feira (5). A produção terá estreia mundial na Mostra Berlinale Series do Festival de Berlim 2025, que acontece entre 13 e 23 de fevereiro.

Sou muito interessada em voltar a fazer televisão, streaming, novela. Tem muitas coisas de cinema prestes a acontecer. Bruna Linzmeyer

A artista ainda ressalta a importância dos festivais para divulgar novas produções e o cinema brasileiro. "O que a gente está vivendo com 'Ainda estou Aqui' é o poder da sensação linda de pertencer", diz. "Essa sensação é uma as mais poderosa que existe, e é isso que a cultura faz a longo prazo", diz. "É uma trajetória longa, mas é por isso que a gente precisa das políticas públicas, dinheiro público investido dos nossos fins, para construir essa sensação".

