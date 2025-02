Aline descarta voltar a ficar com Diogo no BBB 25: 'Nem aqui, nem lá fora'

Até se quiser fazer um VTzinho, se divertindo, ele vai fazer com os meninos, okay, e acabou... Até os meninos já tão... Aline

Vitória apontou que ele ainda possui aliados. "Mas ele tá com o grupo deles."

Aline continuou. "Tem grupo não. Esqueça isso. Mas eu não precisava me colocar nesse lugar. Eu fico de best, e daqui a pouco tá rolando outra parada, que é a troca do olhar, aí eu tô feliz por estar rolando isso...".

Ela ainda reforçou que não pretende mais ficar com o ator. "Mas não me sinto mais confortável e nem consigo ver a possibilidade de ficar com ele aqui, nem lá fora, porque lá fora a vida continua. Se aqui fora ele não conseguiu sustentar uma escolha, imagine lá fora?"

