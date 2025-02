Alane Dias posa biquíni na neve: 'Do calor de Belém pra neve da Geórgia'

Alane Dias posou de biquíni curtindo dias de neve na Georgia, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a ex-BBB surgiu usando um biquíni dourado em meio a neve. "Do calor de Belém pra neve da Geórgia", escreveu na legenda.

Nos comentários, Alane recebeu vários elogios: "Linda", disse Tadeu Schmidt; "Coisa mais linda", exaltou um seguidor; "Deve ser difícil não gostar de você", escreveu outro.