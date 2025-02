Ainda Estou Aqui é eleito melhor filme do Brasil por associação de críticos

O filme de Walter Salles "Ainda Estou Aqui" indicado em três categorias do Oscar 2025 foi eleito o melhor longa do Brasil em 2024 pela Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema).

O que aconteceu

Vencedores do Prêmio Abraccine 2024 foram anunciados na noite desta quarta-feira (5) em transmissão no YouTube. Eles foram definidos por votação feita com mais de 180 críticas e críticos das cinco regiões do Brasil.

Eram três categorias: Melhor Longa Brasileiro, vencido por "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles; Melhor Longa Estrangeiro, que ficou com "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet; e Melhor Curta ou Média Brasileiro que teve um empate entre "Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho", de Allan Ribeiro, e "Quando Aqui", de André Novais Oliveira.