50 Cent debocha da morte de rival histórico: 'Fumando aquele pack'

50 Cent, 49, festejou nas redes sociais a morte do produtor musical Irv Gotti, 54, seu rival histórico.

O que aconteceu

Gotti faleceu na última quarta-feira (5) em Nova York. Embora a causa da morte não tenha sido confirmada, sabe-se que ele sofria com um quadro agudo de diabetes e havia sofrido um derrame cerebral em 2024.

O rapper divulgou uma foto em que fuma narguilé ao lado de uma lápide, com uma imagem de Gotti na sequência. "Estou fumando aquele pack do Gotti. Que Deus o abençoe [risos]", escreveu ele na legenda do post no Instagram. A expressão 'fumar aquele pack' significa, na língua inglesa, debochar da morte de outra pessoa.