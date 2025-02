Veja como é o apartamento de R$ 9 milhões que Deborah Secco colocou à venda

Deborah morou no apartamento com a filha Maria Flor, de 9 anos, e com o ex-marido Hugo Moura.

Além das cinco suítes e três garagens, a residência também tem uma varanda com churrasqueira, hidromassagem, sala de jantar com cozinha integrada e quartos espaçosos.

Localizado no posto 5 da praia, todos os espaços possuem vista para o mar. A casa passou por uma reforma de quatro meses em 2023. A atriz vive no apartamento há dez anos, segundo o jornal Extra.

Pagando mais de R$ 7 mil de condomínio, os novos donos vão poder usufruir de sua infraestrutura: há três piscinas, academia e uma quadra de tênis.

Veja fotos do apartamento: