Bate-boca com Vilma e affair com Maike: Giovanna é eliminada do BBB 25

Giovanna não teve uma boa relação com Diogo no início do jogo. Os dois tiveram uma discussão logo na primeira semana. Diogo reclamou do comportamento da colega de confinamento e a apontou como "ríspida e irônica", enquanto ela respondeu que acha que Diogo estaria tentando fazer com que ela "acredite 100% na sua verdade absoluta".

A sister também não escondeu seu descontentamento com Diego Hypólito. Ela criticou o atleta quando ele alfinetou Maike e Gabriel por tê-lo colocado no Castigo do Monstro. "O Diego é um pouco burro! Os meninos têm o grupo e aí ele se expõe assim? Ele está cutucando ali o formigueiro e ninguém vai proteger ele".

Treta

BBB 25: GIovanna se desentende com Renata e Eva Imagem: Reprodução/Globoplay

Durante o Almoço do Anjo de Eva e Renata, Giovanna foi criticada por pedir para que guardassem comida para ela, mesmo após a sister ser sorteada para o cinema. A casa inteira, porém, ouviu a reclamação e Giovanna tirou satisfação com a dupla, chamando-as de "falsas" e ironizando as queixas das cearenses de que estariam isoladas dos participantes. "Vocês não são alecrins dourados! Acorda! [...] Vocês têm que ser menos alecrim dourado, a gente não tá fazendo amizade com alguém porque vocês tão perto".

Affair