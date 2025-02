Tom Brady reage ao nascimento do filho de Gisele com Joaquim Valente

Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen, reagiu ao nascimento do filho da modelo com Joaquim Valente, ocorrido nesta quarta-feira (5).

O que aconteceu

Tom Brady tem dois filhos com Gisele. Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 12. Eles se separaram em 2022 e no ano seguinte Gisele engatou romance com Joaquim Valente, que é brasileiro.

Segundo o site Page Six, uma fonte informou que o astro da NFL estaria feliz pela supermodelo e não deseja nada além do melhor para ela.