Sucesso no K-drama e K-pop: quem é Lee Jun-ho, que se apresentará em SP

A apresentação correu riscos após Jun-ho romper o ligamento do joelho e precisar ficar imobilizado com gesso. Sua agenda, no entanto, acabou não sendo modificada e os shows seguem com adaptações.

Jun-ho ficou conhecido em 2006, quando venceu o programa de TV Superstar Survival. Desde então, ele mantém contrato com JYP Entertainment, tendo participado do Hot Blood Men, que formou os grupos 2AM e 2PM. Jun-ho debutou com o 2PM em 2008 com Jun.K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung e Chansung.

O grupo fez um sucesso gigantesco na Coreia do Sul e, anos mais tarde, Jun-ho lançou sua carreira solo, que teve grande destaque no Japão, onde ele lançou sete miniálbuns, compilados e lotou arenas com fan meetings.

Em 2013, ele debutou como ator no filme "Cold Eyes", mas foi na série "Rain or Shine", de 2017, que ele teve seu primeiro destaque como ator de K-dramas. Depois ainda fez "The Red Sleeve", pelo qual venceu o grande prêmio Baeksang Arts Awards como melhor ator.