Semana do Cinema tem ingresso a R$ 10 e indicados ao Oscar; saiba tudo

O ingresso pode ser adquirido em sites de vendas como a Ingresso.com. Eles valem para todos os filmes em cartaz no circuito, incluindo alguns que concorrem ao Oscar, como o brasileiro "Ainda Estou Aqui", que concorre nas categorias melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz (para Fernanda Torres)

Além de "Ainda Estou Aqui", também poderão ser visto na Semana de Cinema: "Emília Pérez", que lidera as indicações ao Oscar deste ano, "Conclave", "Moana 2", "Nosferatu", "A Verdadeira Dor", "Setembro 5", "Better Man", "María" e "Anora".

Na rede Cinemark, também será oferecido desconto em salas especiais. Os ingressos para as salas Bradesco Prime e Poltrona D-Box sairão a R$ 20, exceto nas unidades dos shopping Village Mall (RJ) e Cidade Jardim (SP).

Na Cinépolis, as salas especiais também estarão com desconto. As salas MacroXE e 4DX custarão R$ 10. As salas VIP e IMAX os ingressos terão 60% de desconto. Também serão oferecidos descontos nos lanches.

Para quem for assistir na rede Kinoplex, os preços com desconto valerão para as salas especiais. Nas salas IMAX os ingressos custarão R$ 12 e na Platinum sairão por R$ 20, além de descontos nos lanches.

Os clientes da rede UCI terão descontos a R$ 10 nas salas comuns, IMAX e Xplus. No Cine Araújo Jardim Guadalupe as salas comuns terão ingressos a R$ 10, nas salas Premium a R$ 20 e no VIP a R$ 30.