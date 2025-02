Selton Mello surge tocando violão com Jack Black e Paul Rudd; assista vídeo

Selton Mello disse que uma música foi improvisada para o filme: "[O] Jack do nada improvisa uma música pro filme. Destaque para Paul no batuque maroto. Estamos chegando no Natal. Não confundir com Steven Seagal", brincou.

A música fala da produção do filme com Selton no violão e Jack Black cantando no improviso. Dirigido por Tom Gormican, o filme está sendo gravado na Austrália. Integram o elenco: Thandiwe Newton, Ione Sky e Steve Zahn.