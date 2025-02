Sean Diddy é acusado de estuprar outras duas mulheres em hotel de Trump

O rapper Sean 'Diddy' Combs, 55, recebeu duas novas acusações de estupro, que teriam sido praticados em um hotel que pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O que aconteceu

As novas vítimas são duas amigas que alegam terem sido abusadas pelo rapper no final dos anos 1990. Conforme a denúncia, revelada pelo site TMZ, as mulheres reportoram à Justiça que conheceram Diddy em uma boate de Nova York, mas que não rolou nada sexual no local.

Diddy teria forçado as amigas a irem para o hotel de Trump. Conforme o TMZ, a vítima afirmou que ela e sua amiga foram ameaçadas pelo artista, que teria dito que elas "não tinham escolha".