Sabrina Sato celebra aniversário e 'se transforma' em Elvira em ensaio

Sua roupa faz referência à personagem do filme "Elvira, a rainha das trevas", lançado nos Estados Unidos em 1988. A atriz Cassandra Peterson foi quem deu vida a protagonista Euvira, uma apresentadora de um programa com baixo orçamento sobre filmes de terror que se vê herdeira de uma mansão no longa.

Em ensaio prévio, Sabrina Sato aparece "encarnada" em Elvira. A produção é assinada pelo stylist Pedro Sales, o look por Silfar e a maquiagem por Will Vieira. Veja fotos:

Sabrina Sato como Elvira Imagem: Foto: Lufree

Sabrina Sato fez 44 anos nesta terça-feira (4) Imagem: Foto: Lufree