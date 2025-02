Quem é Montoya, participante que chorou com traição de namorada em reality

A oitava temporada do reality espanhol "La Isla de las Tentaciones" — no Brasil tem o "Ilha da Tentação", do Prime Video —, está rendendo na Espanha. Trechos do programa viralizaram no Brasil após participante presenciar traição ao vivo e chorar.

O que aconteceu

Vídeo do participante reagindo à traição da namorada é do episódio exibido na última segunda-feira (3). Montoya é namorado de Anita, que estava ficando com outro homem na cama.

O reality show testa a fidelidade do parceiro. Cinco casais em um relacionamento monogâmico — ou com suas próprias regras pré-definidas e que não devem, em teoria, serem violadas, se separam em duas grandes casas em que as mulheres terão homens solteiros como "tentações" e seus parceiros terão outras mulheres solteiras para tentá-los.