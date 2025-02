Dinâmica do Freeze: entenda como será volta de Gracyanne ao BBB 25

O apresentador explicou qual será a consequência se a dinâmica for quebrada. "Nesse momento, se alguém se mexer, sair da posição de estátua, a casa toda perde o jogo e vai todo mundo pro Tá com Nada. Menos a Gracyanne, que vai estar imune e no VIP."

O Freeze é uma dinâmica que já aconteceu em edições de outros países do Big Brother. Nela, alguma pessoa ou animal entra na casa e nenhum dos participantes pode se mexer, sob risco de tomar uma punição.

