Palco da festa de João Guilherme, fazenda Talismã está avaliada em R$ 60 mi

João Guilherme celebrou o aniversário de 23 anos na fazenda Talismã, em Goiás. O rapaz reuniu familiares e amigos na propriedade do pai, o cantor Leonardo, no último sábado (1º), mas o evento segue repercutindo nas redes sociais.

Como é a fazenda Talismã

Avaliado em R$ 60 milhões, o local tem mais de mil hectares e fica em Jussara, região noroeste de Goiás. Para efeitos de comparação, um hectare tem o tamanho aproximado de um campo de futebol.

Pecuária bovina é a principal atividade. A fazenda abriga mais de 5.000 cabeças de gado. Mas também há na propriedade uma mansão com quartos no estilo bangalô, igreja, quadras esportivas, piscina com deck de madeira, um grande lago, área de jogos e muito mais.