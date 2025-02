'Fora das regras': 12 filmes que tiveram suas indicações ao Oscar revogadas

"Young Americans" (1967) venceu o Oscar de Melhor documentário e perdeu a estatueta. A vitória foi dada na premiação de 1969, mas foi descoberto que o filme foi exibido dois anos antes, o que torna um candidato inelegível (o prêmio só pode ser destinado a produções lançadas no ano anterior). Após isso, escolheram "Journey into self" como vencedor da categoria.

"O Poderoso Chefão" (1972) ficou de fora da categoria de Melhor trilha sonora após duas rodadas de votos. Houve uma primeira votação, em que a trilha sonora de Nino Rota foi indicada. No entanto, parte do tema já tinha sido usada na comédia "Fortunella" (1958) e gerou um impasse na Academia. Com isso, ocorreu uma segunda eleição, em que "Jogo mortal" foi o escolhido. Após isso a primeira rodada ficou inválida, retirando a indicação de Nino Rota, que ganhou o Oscar por "O Poderoso Chefão 2" em 1975.

Cena do filme "O Poderoso Chefão" Imagem: Reprodução

"Um lugar no mundo" (1992) se tornou inelegível por uma questão geográfica. Após ser oficialmente indicado a Melhor filme estrangeiro pelo Uruguai, a Academia descobriu que se tratava de um filme gravado predominantemente na Argentina e não em solo uruguaio. Com isso, foi desclassificado.

"Tuba Atlantic" (2010): outro caso de exibição dois anos antes. O filme entrou para a disputa do Oscar em 2012 na categoria de Melhor curta-metragem, não foi o vencedor, mas após a cerimônia a Academia descobriu que o curta havia sido exibido na televisão norueguesa já em 2010, algo fora das regras. Portanto, a indicação foi retirada.

"Alone Yet Not Alone" (2013) teve indicação revogada após compositor descumprir regras. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original com a canção Alone Yet Not Alone e foi descoberto que Bruce Broughton, autor da canção, enviou e-mails aos votantes da Academia fazendo promoção da música enquanto ainda corria a votação, violando uma das regras da organização.