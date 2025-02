Namorado da mãe de Virginia se explica após largar ex grávida: 'Pedi DNA'

O produtor Danilo Sanfoneiro, namorado de Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, se explicou após ser acusado de abandonar sua ex-namorada, a cabeleireira Karolayne Lima, grávida.

O que aconteceu

Danilo disse ser alvo de "inúmeras fake News" e revelou que pediu teste de DNA para comprovar a paternidade. "Estou sendo atacado por inúmeras fake news... essa foi a maneira que recebi a notícia da gravidez que até mês passado o suposto pai e o atual namorado tem o nome de João! Ela mesma não tem certeza", contou nos stories de seu perfil no Instagram.

Sanfoneiro alegou que o namoro com Karolayne acabou em outubro de 2024, e que ela teria conhecido outra pessoa antes de ele se envolver com Margareth. "Pra deixar bem claro que ela arrumou outra pessoa muito primeiro do que eu... que até então era o suposto pai! De um mês pra cá, ela me deu a notícia da gravidez dizendo que o filho era meu".