Namorada de Liam Payne chora ao contar por que o deixou antes da morte

Kate contou que se sente abençoada por não ter descoberto a morte do namorado pela internet: "Eu estava em casa com nosso cachorro, navegando pelo TikTok e um dos amigos do Liam me ligou. Naquele momento tudo ficou em branco. [Depois] ficou preto na minha cabeça".

Ela não quis acreditar de início: "Pensei que era só um boato. Ou algo que alguém inventou só para ganhar visualizações. Então, instantaneamente tive um mau pressentimento no meu intestino. Eu tava tipo 'por que alguém inventaria isso? É verdade?'. (...) Quando descobri a verdade, me senti entorpecida e tentei ligar para ele. Liguei praticamente para todo mundo".