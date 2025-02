MP pede prisão de Eduardo Costa por difamar Fernanda Lima; cantor rebate

Relembre o caso

Eduardo Costa foi condenado em 2023 a pagar R$ 70 mil à Fernanda Lima após ofensas do cantor em publicação divulgada nas redes sociais em 2018. A decisão, da 24ª Vara Cível da Capital, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Sertanejo chamou a apresentadora de "imbecil" após uma das edições do programa "Amor & Sexo" em 2018. Ele também afirmou que a atração era "esquerdista" e "destinado a bandidos e maconheiros", além de sugerir que Fernanda se utilizava de "mamata" na emissora.

Eduardo Costa chegou a se desculpar publicamente com Lima. Após a polêmica, o sertanejo disse que foi "um babaca" pelas ofensas e ataques feitos contra a apresentadora. "Me arrependo profundamente. Acho que eu fui um babaca naquele momento ali. Poderia ter me posicionado de outra forma, de forma mais leve. Acho que temos que respeitar a posição de cada um e acho que fui desrespeitoso com a Fernanda Lima. Respeito demais as posições dela. Respeito as posições contrárias daquilo que eu penso. Eu é que não fui democrático naquele momento", disse ele na época.