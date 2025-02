Mateus alerta Aline sobre atitude de Diogo no BBB: 'Queria te constranger'

Na madrugada desta quarta-feira (05) no BBB 25, Mateus fez críticas a Diogo Almeida durante uma conversa com Aline no Quarto Fantástico. O arquiteto se sentiu incomodado depois que o ator se sentou em uma rodinha onde ele era o assunto e encarou a policial.

O que aconteceu

Questionada por Mateus, Aline explicou a postura de Diogo. A baiana comentou que o filho de dona Vilma apenas queria saber se estava tudo bem. "Eu falei: 'Eu sei, mas é que a sua expressão estava assim e tem coisas que acabam transparecendo algo", comentou com o colega de confinamento.