'Mania de Você': Luma é esculachada pela tia dentro de clínica psiquiátrica

Ao ouvir o nome de Molina (Rodrigo Lombardi), a mulher ficará transtornada. "A filha do Molina", diz Luma. "Sai daqui, demônio... foi ele que te mandou aqui", grita Regina.

A esposa de Mavi (Chay Suede) tenta explicar que sua visita não tem a ver com Molina. "Não, tia, eu vim aqui pra ver a senhora, saber como a senhora tá!", responde ela.

A tia expulsa Luma do quarto aos gritos. "Sai daqui, coisa ruim! Você é emissária do Molina! Aquele monstro que me internou, que me roubou e matou a minha irmã! Mas a mim você não mata!", afirma a mulher.

Luma (Agatha Moreira) visita Regina (Gisele Froes) em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

