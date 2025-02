Mãe de Bianca Censori rompe o silêncio após nudez da filha no Grammy

Entenda

No Grammy, Bianca chegou com um casaco preto. No entanto, ao posar para os fotógrafos presentes na cerimônia, ela retirou a peça e revelou a roupa transparente.

Sem calcinha e sem sutiã, ela estava usando apenas uma espécie de vestido feito de um tecido que lembra uma meia-calça. Ao lado de Kanye West, ela fez diversas poses para os fotógrafos, em fotos que rodaram o mundo.

Kanye West foi convidado para a premiação e pediu para desfilar no tapete vermelho. No entanto, fontes do TMZ indicaram que os organizadores foram surpreendidos com a roupa transparente de Bianca Censori. Mesmo assim, os dois aparentemente ficarão impunes pela nudez.

Bianca é conhecida pelos visuais sensuais e ousados. A modelo é vista frequentemente com roupas coladas e transparentes e já virou notícia por fazer sexo oral no marido em público.