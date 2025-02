Leão: Traições e polêmicas de Neymar deixam a gente com 'pé atrás'

Neymar está oficialmente de volta ao Brasil. O jogador, que voltou a fazer parte do time do Santos, reestreia no futebol brasileiro nesta quarta-feira (5), mesma data de seu aniversário. Seu retorno foi um dos assuntos do Splash Show desta quarta-feira (5).

O jogador recebeu uma homenagem de Bruna Biancardi, sua namorada, por conta de seu aniversário. Ela falou sobre as fases do casal, e revelou ter orgulho do atleta, tanto de seu lado profissional quanto pessoal. O relacionamento foi pautado por polêmicas e traições, e ela está grávida da segunda foto do casal.

Para Leão Lobo, colunista do UOL, o retorno de Neymar ao Brasil ainda deixa os brasileiros com o pé atrás. No entanto, ele acredita que o início da trajetória do jogador no Santos será de entrega. "Neste começo, ele vai dar de tudo. Mas no começo".