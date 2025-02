Jon Vlogs descobre cisto no pâncreas e diz que fará cirurgia: 'Deu medo'

O influenciador Jon Vlogs revelou que precisará passar por um procedimento cirúrgico para a remoção de um cisto no pâncreas que "pode ser maligno".

O que aconteceu

Jon Vlogs explicou que o cisto cresceu e passou de 0,9 mm para 3 cm. "Para quem gosta de mim e torce pelo meu bem, a parada no pâncreas cresceu. Com isso, tem cara de ser maligno e vou ter que tirar o cisto".

Vlogs desabafou sobre o cisto e disse estar apreensivo porque seu pai morreu de câncer no pâncreas. "[Estou] o dia todo pensativo, bem inseguro com essa parada, pois meu pai se foi através do câncer de pâncreas. Irei para os Estados Unidos e volto para realizar uma cirurgia".