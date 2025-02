BBB: João Gabriel aconselha Maike a manter fidelidade a Giovanna

Após a eliminação de Giovanna no BBB 25, os brothers João Gabriel, Maike e Gabriel conversavam no Apê do Líder sobre a saída da sister. Durante a conversa, João Gabriel fez questão de aconselhar Maike sobre a importância de manter fidelidade à ex-participante, tanto dentro quanto fora da casa.

O que aconteceu

João deu conselhos a Maike de como deverá se comportar. "Do lado de fora você tem que encontrar a Giovanna, hein! É fiel a ela aqui dentro e do lado de fora também", frisou o gêmeo. O brother ainda reforçou o ponto ao acrescentar: "Tem que ser fiel aqui. Tem que ser fiel lá fora".