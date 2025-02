Grávidas e novos bebês: 5 mulheres mudam de vida no final de 'Cabocla'

Algumas personagens revelarão que estão grávidas e outras darão à luz no final de "Cabocla" (Globo), previsto para o dia 14 de fevereiro.

O que vai acontecer

Muitas novidades acontecem após o casamento de Neco e Belinha no último capítulo de "Cabocla". Boanerges e Nastácio se reconciliam. Antes de Nastácio partir para o Rio de Janeiro, Boanerges lhe dá uma boa quantia de dinheiro.