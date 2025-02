Gracyanne vai se dar mal após Quarto Secreto do BBB 25? Entenda cenários

A participação de Gracyanne Barbosa no Quarto Secreto do BBB 25 tem gerado reações diversas do público. A performance da musa fitness na dinâmica foi um dos assuntos do Central Splash desta quarta-feira (5).

Dentro do jogo, João Gabriel chegou a dizer que colocar Gracyanne em um suposto Paredão falso não iria movimentar a casa. Yas Fiorelo concorda, e cita o que a musa fitness fez em seu primeiro dia no isolamento: comeu ovos e dormiu.

João Márcio, convidado do Central, acredita que o retorno de Gracyanne para a casa será pautado na relação dela com Diogo. Antes de sua eliminação falsa, ela protagonizou um embate com o ator durante o Sincerão.