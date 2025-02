Gracyanne escuta brothers no Quarto Secreto do BBB: 'Não protagonizou'

Após ser enviada para o Quarto Secreto no BBB 25, Gracyanne Barbosa acompanhou as reações e discussões dos colegas, que analisavam sua suposta eliminação e a saída oficial de sua irmã, Giovanna, na casa mais vigiada do Brasil.

O que aconteceu

Thamiris comentou sobre a postura de Gracyanne e Giovanna ao longo do reality. "Não tiveram atrito, não tiveram nada. Todas as vezes que teve alguma coisa, a Gra não chegou no Diogo e falou 'escroto'. Ela falava ' é isso, é isso'. Ela não protagonizou coisas que a galera quer ver. Ontem, foi um dia importante, porque pela primeira vez ela falou 'foi isso, isso e isso'. Tocou nela num ponto que ela decidiu falar. Ela foi desrespeitada e não teve problema de falar", comentou Thamiris.