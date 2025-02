BBB: Quantidade de ovos para Gracyanne no Quarto Secreto impressiona

Gracyanne Barbosa, 41, está no Quarto Secreto do BBB 25. Assim que chegou no espaço, preparado pela produção do Big Brother Brasil, a musa fitness encontrou diversos produtos para serem consumidos enquanto fica de olho na casa.

Como é o espaço

Além de ter uma televisão e sofá para acompanhar a casa ao vivo, Gracyanne Barbosa ainda conta com uma alimentação exclusiva. Além de refrigerantes, frutas e snacks, a produção do BBB 25 deixou na geladeira uma bacia cheia de ovos descascados e cozidos para serem saboreados.