BBB: Gracyanne assiste enquanto Diogo aponta motivo de eliminação

Após ser enviada ao Quarto Secreto, Gracyanne Barbosa segue atenta às movimentações dentro da casa mais vigiada do Brasil. Durante uma conversa entre Aline e Diogo, ela escutou análises sobre os possíveis fatores que levaram à eliminação das irmãs. O que Diogo não sabe, no entanto, é que Gracyanne ainda está no programa e acompanhando tudo ao vivo.

O que houve

Diogo disse acreditar que os últimos acontecimentos fizeram com que Gracyanne e Giovanna fossem eliminadas. Mas o que ele não sabe é que Gracyanne voltará ao jogo. "Acho que algumas coisas podem ter pesado", disse. A miss fitness, assistindo tudo atentamente, reagiu ao comentário. "Quais coisas?"