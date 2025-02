Gisele Bündchen dá à luz primeiro filho com Joaquim Valente, diz site

O primeiro filho de Gisele Bündchen com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente nasceu.

O que aconteceu

Não se sabe a data de nascimento, o nome ou o sexo do bebê. Gisele e Joaquim teriam decidido esperar o nascimento para descobrir se é menino ou menina. As informações são do TMZ.

A modelo e o filho passam bem. Ela deu à luz recentemente, segundo o site.