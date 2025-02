Giovanna sobre 'triângulo' com Maike e Renata: 'Eu sabia que era 1ª opção'

Ela lembrou que contou ao brother que, se ele estivesse em dúvida entre as sisters, poderia ficar com a "segunda opção."

Giovanna também explicou porque demorou a ceder ao affair com ele. "Maike é um cara que foi muito gente boa, gentil, respeitador. Eu não me sentia preparada [pra ficar lá dentro], tinha a questão do jogo, questão da minha vida aqui fora, pessoas. Mas o que ele me mostrou foi uma pessoa muito respeitadora."

Nesses últimos dias, a carência aflorou mais. Pensei: E se eu for embora? Só vou viver uma vez. Vou matar minha vontade. Giovanna

