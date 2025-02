Tati é uma vilã? Bia Santana defende sua personagem em 'Volta por Cima'

Tati (Bia Santana) e Nando (João Gabriel D'Aleluia) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Cheia de facetas dentro da trama, Tati também é responsável por introduzir o universo dos doramas e K-pop na história. Para Bia, é uma honra representar a comunidade dorameira, mas também uma missão com uma responsabilidade enorme. "A galera realmente é muito fiel. Eles acompanham, querem saber se está sendo feito certo. Eu escutava muito que estaríamos estereotipando. Mas, conforme a novela foi sendo desenvolvida, vimos que, realmente, não era um estereótipo".

Apesar do medo inicial de tratar um tema que é uma febre no Brasil e no mundo, Bia diz que, hoje, está mais tranquila. Para a atriz, as críticas iniciais, que aconteceram após o lançamento do trailer da novela, também diminuíram. "Nunca foi nossa intenção estereotipar. Lembro que, quando o trailer foi ao ar, conversamos sobre isso. Como iríamos fazer para contar essa história. Não queríamos que fosse uma fã doida vendo um asiático na rua e achando que era o idol".

Depois que 'Volta por Cima' acabar, essa experiência de ter vivido a Tati, de ter sido inserida num universo completamente novo, para mim, eu acho que é o que mais vai valer. Como atriz, nossa, valeu muito a pena.

Bia Santana

Jin (Allan Jeon) e Tati (Bia Santana) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo