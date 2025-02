Dono de agência de relações-públicas processa Blake Lively por difamação

Jed Wallace, dono da agência de gerenciamento Street Relations, entrou na última terça-feira (4) no tribunal do Texas com um processo contra Blake Lively, 37, acusando a atriz de difamação.

O que aconteceu

O executivo pede uma indenização de pelo menos US$ 7 milhões (cerca de R$ 40,63 milhões, na cotação atual). Ele alega ter sido prejudicado pelas acusações feitas por Lively, ao alegar que a Street Relations teria participado de uma força-tarefa arquitetada por Justin Baldoni, 41, para manchar a imagem dela através de fake news.

Segundo a defesa de Wallace, a atriz o acusou sem provas de assédio ilegal e retaliação. "[Blake Lively] fez declarações falsas à imprensa por meio de um processo administrativo privado, alegando que o Sr. Wallace e a Street Relations a assediaram sexualmente, retaliaram contra ela, ajudaram e encorajaram outros que fizeram o mesmo, violaram um contrato com ela e se envolveram em outra conduta imprópria", reclamou o advogado Charles Babcock, no texto da queixa formal. "Nem Wallace nem Street tiveram nada a ver com o suposto assédio sexual, retaliação, falha em investigar ou auxílio e cumplicidade no suposto assédio ou suposta retaliação. Nem poderiam ter violado um contrato com Lively, porque tal contrato não existe."