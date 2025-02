Diretor de 'Emilia Pérez' critica falas de Karla Sofía; 'Indesculpável'

O cineasta francês Jacques Audiard se pronunciou pela primeira vez sobre as polêmicas envolvendo a protagonista de seu filme "Emilia Pérez", Karla Sofía Gascón.

O que aconteceu

O diretor francês afirmou que está "muito triste" pelas falas de Gascón terem tomado espaço na mídia e falou da relação que construiu com ela: "Infelizmente está ocupando todo espaço e isso me deixa muito triste. É muito difícil para mim pensar no trabalho que fiz com Karla Sofía. A confiança que compartilhamos, a atmosfera excepcional que tivemos no set".

Audiard classificou declarações de Gascón como "indesculpáveis": "Quando você tem esse tipo de relacionamento e de repente você lê algo que aquela pessoa disse, coisas que são absolutamente odiosas e dignas de serem odiadas, é claro que esse relacionamento é afetado. É como se você caísse em um buraco. Porque o que Karla Sofía disse é indesculpável".