Diogo sobre reaproximação com Aline no BBB 25: 'Ela está aberta'

O nadador acha que é difícil eles se reaproximarem devido ao conflito que isso causou na casa. "Pelo fato que todo mundo te esculachou. Muita gente defendeu ela, aí ela voltar contigo pode pesar para ela".

Diogo disse acreditar que isso pode acontecer. "Ela está aberta, está dando oportunidade de a gente se ouvir".

A gente está administrando e vendo como vai ser. Diogo Almeida

