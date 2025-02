Diego Hypolito conta flagra que deu em Sandy durante festa de global

No entanto, o brother disse que não queria tietá-la, para deixá-la curtir a festa de forma confortável. Como sempre foi fã, ele contou que resolveu segui-la na festa.

Enquanto a acompanhava, Diego disse ter ficado surpreso com o flagra. Segundo ele, Sandy comeu 7 crepes na festa de aniversário. Ele também brincou que na ocasião a Tatá comemorou a nova idade com um karaokê, e que Sandy foi convidada a cantar durante toda a noite.

Show de Quarta. Ao lado de Junior, Sandy vai cantar com o pai e o tio, Chitãozinho e Xororó na festa. O quarteto 'invadiu' a casa para conhecer os participantes antes da festa.

