Depois de Maristela, Basílio vira amante de outra mulher mais velha

No capítulo de quinta-feira (6), da novela "Garota do Momento" (Globo), Bia acata o pedido do pai. Teresa visita Anita. Alfredo e Teresa assinam o desquite.

Bia, Maristela e Juliano planejam a sabotagem a Beatriz. Zélia se incomoda com a presença de Basílio. Clarice agradece a Teresa pela indicação de seu novo médico.

Nelson se recusa a conceder o desquite a Anita. Eugênia comemora o aniversário de Topete. Zélia desconfia de que Basílio tenha provas contra Juliano.